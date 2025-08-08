自民党農林部会の会合で謝罪する農林水産省の幹部ら（左列）＝8日午前、東京・永田町の党本部農林水産省の渡辺毅事務次官は8日、コメ価格高騰を巡る自民党農林部会の会合で「コメは足りていると申し上げてきたが誤っていた」と謝罪した。需要の拡大を把握できず、コメが不足したことで価格高騰を招いたと認めた。昨夏にスーパーの店頭からコメがなくなる「令和の米騒動」が発生したが、農水省は「コメは足りている」と繰り返し