牛丼チェーン店「すき家」は8月8日より、新商品「バターチキンソースカレー」の発売に合わせ、俳優の高橋文哉さんを起用した新TVCM「表情、豊か。」篇を、順次全国にてオンエアしている。すき家「バターチキンソースカレー」すき家では8月5日より、すき家の「カレー」に骨付きの大きなほろほろチキンをのせ、バターチキンソースをかけた新商品「バターチキンソースカレー」を発売している。俳優の高橋文哉さんを起用した今回のTVCM