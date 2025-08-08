「右尺骨茎状（けいじょう）突起不全骨折」で離脱している巨人の浅野翔吾外野手が８日、３軍が城西大と行うプロ・アマ交流戦（ジャイアンツ球場）の試合前シートノックに参加した。前日７日の３軍戦に続いて２日連続のシートノック参加。ホーム用の白のユニホームを着て左翼の守備位置に入り、軽快に打球を追った。浅野は６月５日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）右手首付近に死球を受けて負傷。右尺骨茎状（けいじょう）突起不全骨折」