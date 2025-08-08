新日本プロレスの真夏の最強戦士決定戦「Ｇ１ＣＬＩＭＡＸ３５」が終盤戦に突入した。プロレス界最大のシリーズは今年、７・１９北海道・札幌の北海きたえーるで開幕。１０選手がＡ・Ｂの２つのブロックに分かれ日本列島を縦断し現在、過酷なリーグ戦を展開している。７日の後楽園ホール大会を終えＡブロックは１０点（５勝３敗）で上村優也とＥＶＩＬが首位タイ。そのあとを８点（４勝４敗）で棚橋弘至、ボルチン・オレ