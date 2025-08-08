【モデルプレス＝2025/08/08】モデルの堀田茜が7日、自身のInstagramを更新。「フジロックフェスティバル '25」での様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】堀田茜、圧巻美脚際立つオシャレフェスコーデ◆堀田茜、フェスコーデ披露堀田は「フジロックで見て感銘を受けたカトパコばかり聴いている2025夏」とフェスに参加したことを報告。ハットを被り、黒のTシャツとショートパンツのカジュアルなコーディネートで、美しい脚を披