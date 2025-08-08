タレントの渡辺正行が８日、フジテレビ系「サン！シャイン」で、赤沢亮正大臣が米国の相互関税について、取り決めは変わらないと改めて会見したことに、専門家に何度も念押し確認した。この日は放送中に赤沢大臣の会見を放送。相互完全について日米で認識のズレがあるとされていたが、赤沢大臣は取り決めた１５％で変わらないとし「大統領令の修正措置をとるよう、強く申し入れていく」などと話していた。解説の峯村健司氏は