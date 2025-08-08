ＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」公式ＨＰは８日、次週あらすじを公開。８日の放送で不穏だった鉄子（戸田恵子）とのぶ（今田美桜）との間に何かがありそうで…。８日の放送では、のぶが鉄子へ、戦争で子供を亡くした母たちと話し合う機会を設けて欲しいと訴えるも、鉄子は国同士の戦争はもちろんしてはいけないが「でもこの私に、理想を追いかける余裕がどこにある」と吐き捨て「弱者が救われる世の中にしたいが、新しい政策