「しあわせな結婚」（テレビ朝日系）の第4話が、7日に放送された。本作は、妻が抱える“大きな秘密”を知った時、夫は彼女を愛し続けることができるのか？脚本・大石静、主演・阿部サダヲと松たか子による、夫婦の愛を問うマリッジ・サスペンス。（＊以下、ネタバレあり）妻のネルラ（松たか子）との口論の末、家を飛び出した幸太郎（阿部サダヲ）は独身時代に住んでいた自分のマンションへ。数日後、幸太郎は事務所に訪ね