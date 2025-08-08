RADWIMPSの野田洋次郎（40歳）が、8月7日に放送された音楽番組「あんぱん×RADWIMPS スペシャル」（NHK）に出演。朝ドラ関係者だけが知る、今田美桜の姿にキュンとしたと語った。朝ドラ「あんぱん」に出演している今田美桜と北村匠海、主題歌を歌っているRADWIMPSが番組に出演し、「あんぱん」の名場面を振り返ることとなったが、野田は本来放送されていない映像を見ることもあり、「ちょっとだけ『用意スタート！』の前からの映像