お笑いコンビ「博多華丸・大吉」が博多大吉（54）と博多華丸（55）が、7日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。昔はなかったものの、今やすっかり定着している食べ物について語った。華大の2人が、家飲みの雰囲気で酒とつまみを楽しみながら、肩肘張らないトークを繰り広げる番組。鉄板焼きにエリンギやもやしを投入していると「エリンギって昔あった？」と投げかけた大吉。華丸も「東京出てきて知った。35歳