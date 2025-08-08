4月、埼玉県越谷市のスーパーの店頭に並んだコメ米穀安定供給確保支援機構が8日発表した向こう3カ月のコメ価格の見通しを示す7月の指数は、前月から11ポイント増の46となった。目安の50を下回って低下見通しが続いたが、前月に比べると先安観が弱まった。政府備蓄米の放出効果が薄れるとの見方が広がったもようだ。政府が随意契約で小売業者などに直接売り渡している備蓄米は8月末が販売期限で、コシヒカリなどの銘柄米は依然と