自動車大手７社の２０２５年４〜６月期決算が出そろい、トランプ米大統領が打ち出した高関税政策の打撃が鮮明になった。２６年３月期の営業利益（本業のもうけ）予想では、単純合算で約２兆７０００億円もの下押し要因となる。各社は関税影響を緩和するため日本市場を強化する構えで、最大手のトヨタ自動車は国内工場の新設を表明した。（鞍馬進之介、高村真登）スバルは米国販売７割ＳＵＢＡＲＵ（スバル）の大崎篤社長は７日