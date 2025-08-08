アメリカとロシアが近く首脳会談を行うことで原則合意したことに対し、ウクライナのゼレンスキー大統領は「自身も参加するのが当然だ」と述べて、米ロ首脳のみの会談に警戒感を示しました。トランプ大統領とプーチン大統領との会談が近く行われることで原則合意したことについて、ゼレンスキー大統領は7日、「ウクライナが交渉に参加するのは当然だ」と述べました。「首脳会談は3者会談の形式となる」と強調し、米ロ首脳のみの会談