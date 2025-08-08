癒し系キャラクターの代表格「たれぱんだ」が、サンキューマートに初登場♡独特のたれた姿とつぶらな瞳で人気を博した平成のアイコンが、全35アイテムのラインナップとなって令和の今にカムバックします。ファッション小物からランチ・生活雑貨まで、どれも税込429円のプチプライスで展開。8月7日(木)からは公式オンラインショップにて先行予約もスタート。日常に癒しを添えてくれる、ゆるくてかわい