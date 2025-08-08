映画コメンテーターの有村昆が8日までにインスタグラムとX（旧ツイッター）を更新。米ロサンゼルス国際空港で搭乗する便の遅延により、深夜に12時間も取り残された怒りをつづった。有村は7日午後7時ころに「参りました。。。怒りの投稿です」と書き出し、「深夜の2時半にLA空港に取り残されてますいまLAの国際空港にいるんですが、、深夜1時半に出発するはずの〇〇航空が機材トラブルだそうで、、現在息子と2人LAの空港に取り残