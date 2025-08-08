中国財政部の関係責任者はこのほど、S＆Pグローバルが中国の長期信用格付けと展望を維持したことについての取材に対して、「S＆Pグローバルが中国の長期ソブリン信用格付けと展望の安定を維持する決定を下したことをうれしく思う。S＆Pグローバルのリポートは、中国経済の成長の強靭（きょうじん）性と債務管理の有効性を高く評価した。中国経済の好転の見通しに対する信頼を示すものだ」と述べました。同責任者は、「2025年上半期