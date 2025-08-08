7日午後3時半ごろ、秋田市の秋田港近くで撮影された映像です。撮影した人は「撮影したのは急激に雨が降り始めたころで、ちょうど男鹿沖あたりに竜巻のような雲が見え始めた」と話しています。7日、県内は、低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定になっていました。