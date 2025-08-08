湯沢市で畑のトウモロコシおよそ40本が食い荒らされているのが見つかりました湯沢警察署の調べによりますと、被害があったのは湯沢市小野字小野の畑です。湯沢市に住む60代の男性が畑を確認したところ、栽培していたトウモロコシ約40本が食べられていました。6日午後6時ごろから7日午後6時までの間に被害にあったとみられ、畑にはクマと思われる足跡が残されていました。警察は現場付近をパトカーで警戒するとともに、住民に