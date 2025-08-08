パシフィックゴルフマネージメント初のラグジュアリリゾートホテル“PMGホテルリゾート沖縄”が、2026年7月3日（金）から、沖縄・恩納村にオープン。それに先駆け、今秋より宿泊予約の受付を開始し、2026年4月25日（土）から先行営業を実施する。【写真】ラグジュアリーな空間！客室やシャンデリアバーなどホテルの詳細■スイートルーム以上は専属バトラーが常駐今回オープンするPMGホテルリゾート沖縄は、“本物志向＆上質