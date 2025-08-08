福岡管区気象台は8日午前5時48分、落雷と突風に関する福岡県気象情報第5号を発表した。福岡県では、8日昼前にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意。［気象概況］九州北部地方にある前線は10日にかけて停滞する見込みです。この前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響により、大気の状態が非常に不安定。福岡県では、8日昼前にかけて局地的に積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれ