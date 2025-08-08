◇第107回全国高校野球選手権第4日1回戦花巻東 4―1 智弁和歌山（2025年8月8日甲子園）今春選抜8強の花巻東（岩手）が1回戦屈指の好カードで選抜準優勝の智弁和歌山を4―1と破り、夏の甲子園で2年ぶりに初戦を突破した。岩手勢として甲子園で対和歌山勢5度目の対戦で初勝利を挙げた。花巻東の佐々木洋監督がポイントに挙げたのが、1―2で迎えた5回の攻防。智弁和歌山は無死一、二塁の好機を迎えたが、花巻東の左腕・萬