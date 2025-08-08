LDH所属のガールズパフォーマンスグループLucky2が、9月22日のデビュー4周年を節目に、グループ名をLaki（ラキ）へ改名することを発表した。【動画】「桃色片想い」「Yeah！めっちゃホリディ」など…名曲が盛りだくさんLucky2の名称には、ファンからの“幸運”や“応援の力”が込められており、4年間の活動でその思いを育んできた。新グループ名Lakiには、L：Lucky（幸運）、A：Ambition（夢・向上心）、K：Kizuna（絆）、I：I