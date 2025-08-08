智弁和歌山に勝利し、タッチを交わす萬谷（左）と高橋蓮の花巻東バッテリー＝甲子園花巻東は左腕の萬谷がよく粘った。五回まで毎回安打を浴びながら初回の1点に抑え、六回からは無安打で完投。打線は一回1死二、三塁から内野ゴロと赤間の左犠飛で2点を挙げて逆転。五回は新田、六回は高橋蓮の適時打で加点。8安打は全て単打ながら鋭い打球が目を引いた。何度も好機をつくった智弁和歌山は11残塁。萬谷にうまくかわされた。