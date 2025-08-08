◆第１０７回全国高校野球選手権大会第４日▽１回戦東洋大姫路―済美（８日・甲子園）第２試合の東洋大姫路―済美がプレーボールした。１９７７年夏の甲子園を制した東洋大姫路（兵庫）と、２００４年センバツを制した済美（愛媛）のＶ経験校対決。１４年ぶりの出場となった東洋大姫路は、最速１４７キロ右腕の木下鷹大（３年）が先発マウンドへ。７年ぶり出場の済美は、背番号１０の左腕・田河悠斗（３年）の先発となった。