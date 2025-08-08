◆第３０回エルムＳ・Ｇ３（８月９日、札幌・ダート１７００メートル）枠順が８月８日、決定した。平安Ｓ２着のロードクロンヌ（牡４歳、栗東・四位洋文厩舎、父リオンディーズ）は４枠６番から初タイトルを狙う。昨年２着のドゥラエレーデ（牡５歳、栗東・池添学厩舎、父ドゥラメンテ）は３枠３番。重賞２勝馬ウィリアムバローズ（牡７歳、栗東・上村洋行厩舎、父ミッキーアイル）は大外８枠１４番に決まった。決定した枠順