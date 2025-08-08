刀を持たない町人である蔦屋重三郎（横浜流星）が考えた、田沼意知刃傷事件の「敵討」の方法は、お江戸のメディア王として、身分に関係なく誰もが読める「出版」で大ヒット本を生み出すこと。そして、意知（宮沢氷魚）亡き後、笑顔を失った誰袖（福原遥）が笑うほど「腹がよじれるほど面白い黄表紙」を作ることになりました。NHK大河「べらぼう」公式サイトよりもちろん誰袖を笑わせるだけではなく、「斬られたほうが悪者にされ斬