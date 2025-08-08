モデルでタレントの藤田ニコル（27）が7日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。親の恋愛事情を把握していることを明かした。番組では、自身の恋愛を家族に報告するかどうかについてトーク。藤田は「私は全部（言う）。逆に親の恋愛も」と語った。また「小学生の頃から親の恋愛？今こういう人がいてとか付き合ってとか、向こうの話も聞いてたので」と親の恋愛話を聞いて育ったと明かすと、「だから言うの