大雨の影響で道路の通行止めや運転見合わせなど交通に乱れが出ています。 JR九州によりますと、鹿児島県内の在来線は鹿児島本線、日豊本線、肥薩線、吉都線、日南線で始発から運転を見合わせています。 指宿枕崎線は通常運転です。 肥薩おれんじ鉄道は午前8時前に運転を再開しました。 通行止めとなっているのは九州自動車道の鹿児島インターと栗野インター間、東九州道の加治木ジャンクションと鹿屋串良ジャン