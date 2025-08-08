夏の節電のキモは家電のお掃除！「洗って使える ペーパータオル」を使った効果的なやり方をご紹介します。ウェザーニュースが発表した2025年の夏の暑さの見通しによると、7月末〜8月前半が暑さのピークとされています。今年の夏も35℃を超える猛暑日が継続し、地域によっては40℃前後に達する「酷暑」となるため厳重な警戒が必要です。そんな災害級の暑さは電気代にも影響を及ぼします。物価高騰が続く今、夏に消費電力が大きい