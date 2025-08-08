人気コスプレイヤーのえなこが、8日発売の『ヤングアニマル』16号の表紙＆巻頭グラビア＆ふろくに登場した。【写真】美しい！圧巻のグラビアを披露したえなこ2号連続巻頭グラビアで、夏の自然系衣装に包まれたえなこは、どこまでもナチュラルでどこまでも美しい。この季節だけに出会える“えなこりん”をあなたに。『ヤングアニマル』16号をローソン、ローソン＆HMV購入いただくと、限定の両面クリアファイル特典が付いてく