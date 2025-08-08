NY原油先物9 月限（WTI）（終値） 1バレル＝63.88（-0.47-0.73%） ニューヨーク原油は続落。 アジアの時間帯の時間外取引ではアジアの株高などで堅調だったが、来週にも米露首脳会談が実施されることが発表され、ロシアとウクライナの停戦期待が浮上して売り優 勢となった。また米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長の後任として、２０２０年にトランプ大統領がＦＲＢ理事に任命したウォラー理事が