東京時間10:07現在 東京金先物JUN 26月限（TOCOM） 1グラム＝16169.00（+37.00+0.23%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3510.30（+56.60+1.64%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先は利下げ期待の拡大などでNY市場に続いて大きく買われ、一時時４月２２日以来高値