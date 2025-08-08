À½ºîÃæ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥²¡¼¥à¥º¤Î¥á¥À¥ë¥±¡¼¥¹¡£¡Ê£··î£²£µÆü»£±Æ¡¢Èý»³¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¹¯¶Ó¸¬¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÀ®ÅÔ8·î8Æü¡ÛÃæ¹ñ»ÍÀî¾ÊÀ®ÅÔ»Ô¤Ç7Æü¡¢Âè12²ó¥ï¡¼¥ë¥É¥²¡¼¥à¥º¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£À®ÅÔ¤«¤éÌó90¥­¥íÎ¥¤ì¤¿¡ÖÀÄ¿À¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¾®¤µ¤ÊÄ®¤Ç¤Ï¡¢ÃÝÊÔ¤ß¿¦¿Í¤¿¤Á¤¬Âç²ñ¤ÎÉñÂæ¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎºîÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ÍÀî¾ÊÈý»³»ÔÀÄ¿À¸©¤ËÅÁ¤ï¤ë¹ñ²ÈµéÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ÎÃÝºÙ¹©¡ÖÀÄ¿ÀÃÝÊÔ¤ß¡×¤Ï3ÀéÇ¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¡£¤³¤ÎÃÝÊÔ¤ß¤Ç¥ï¡¼