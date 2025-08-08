北海道コンサドーレ札幌は8日、トップチームスタッフが運転する乗用車が札幌市内で交通事故を発生させたことを発表した。クラブ公式サイトによると、事故は7日午前7時50分ごろに札幌市中央区内の交差点で発生。当該スタッフが乗用車を運転中、右折の際に前方の横断歩道を渡っていた歩行者に接触したという。事故発生後、速やかに警察や関係各所に連絡して事故処理を行い、相手方も救急車で市内の病院に搬送されている。ク