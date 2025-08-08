はたしてZ世代は、本音の部分でどのような考え方をしているのだろうか？（写真：metamorworks／PIXTA）Z世代が考える「理想のワークライフバランス」とは？あくまで個人的な見解ではあるが、少なくとも私は人を「世代分け」することに対してあまり肯定的になれない。その世代の特徴はあって当然だが、すべての同世代人にそれがあてはまるとは限らない、いいかえれば、十把一からげにするべきものでもないと感じてしまうからだ。正