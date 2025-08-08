浜松ホトニクスは大幅安。７日取引終了後、２５年９月期連結業績予想について売上高を２１８９億円から２１２８億円（前期比４．３％増）へ、営業利益を２４１億円から１８０億円（同４４．０％減）へ下方修正すると発表した。市場環境や直近の業績動向などを踏まえた。想定為替レートは１ドル＝１４９円、１ユーロ＝１６４円、１元＝２０円７３銭。業績見通しの引き下げがネガティブ視されている。 出所：MINKAB