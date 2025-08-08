木徳神糧はストップ高の３２９５円でカイ気配となっている。７日の取引終了後に２５年１２月期の連結業績予想について、売上高を１６５０億円から１７７０億円（前期比４８．７％増）へ、営業利益を４０億円から７７億円（同３．２倍）へ、純利益を２８億円から５４億円（同３．１倍）へ上方修正し、あわせて中間配当予想を５０円から１００円へ、期末配当予想を２０円（株式分割前換算１００円）から５０円（同２５０円）へ引き