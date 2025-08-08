カトリーヌ・ドヌーヴが主演を務め、竹野内豊、堺正章、風吹ジュンらが共演する映画『SPIRIT WORLD -スピリットワールド-』より、竹野内演じる、予期せぬ父親の死に直面したハヤトの場面写真が解禁された。【写真】竹野内豊を切り取った場面写真がシブい！日・仏・シンガポールの国際共同合作である本作は、2024年、群馬県高崎市と千葉県いすみ市で撮影され、シンガポールのエリック・クー監督が『家族のレシピ』（2019年日本