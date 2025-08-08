８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４７円１４銭前後と前日の午後５時時点に比べ３５銭程度のドル高・円安となっている。 ７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円１４銭前後と前日に比べ２０銭強のドル安・円高で取引を終えた。トランプ米大統領が８日付で辞任するクグラー米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事の後任として、米大統領経済諮問委員会