ＪＣＵが急伸し、４０００円台に乗せる場面があった。同社は７日の取引終了後、２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算を発表。同時に、自社株買いと消却の実施も公表した。４～６月期の売上高は前年同期比１９．０％増の７０億３７００万円、最終利益は同３４．２％増の２０億２４００万円だった。自社株買いは取得総数６０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の２．４１％）、取得総額１５億円を上限とし