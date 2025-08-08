ＫＡＤＯＫＡＷＡは大幅反落。７日取引終了後に４～６月期連結決算を発表し、売上高は前年同期比１．５％減の６４８億４４００万円、営業利益は同６１．５％減の２３億１８００万円だった。通期で増収増益を見込んでいることから失望売りを誘ったようだ。 書籍・雑誌の販売などを手掛ける主力の出版・ＩＰ創出事業で、電子書籍における前年同期の反動が出た。また、海外の一部地域における在庫評価減の影響や人件費の