ぬいぐるみやフィギュア、かっこいいファッションアイテムなどが多数展開されている、セガプライズの「MARVEL」グッズ。今回は全国のゲームセンターなどに2025年7月25日より順次投入される、「『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』＆ youマスコット」を紹介します！ セガプライズ MARVEL『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』＆ youマスコット 投入時期：2025年7月25日より順次サイ