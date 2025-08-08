デラコンジャパンは、特殊素材で作られたパジャマとシーツの組み合わせにより、寝返りをスムーズにし、睡眠の質の改善を実現するスリープシステム「コンフォートリネン」の日本公式オンラインショップを2025年7月1日にオープンしました。 デラコンジャパン「コンフォートリネン」 デラコンジャパンは、特殊素材で作られたパジャマとシーツの組み合わせにより、寝返りをスムーズにし、睡眠の質の改善を実現するスリープシ