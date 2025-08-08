「全国高校野球選手権・１回戦、花巻東４−１智弁和歌山」（８日、甲子園球場）智弁和歌山のエース、渡辺颯人投手が号泣した。３点を追う最終回の攻撃中から涙が止まらず、敗戦が決まると、なかなか本塁への整列に出てこられなかった。渡辺は初回に２点を奪われて逆転を許すなど、５回５安打３失点で降板した。春センバツの決勝で横浜に敗れ、夏の甲子園でのリベンジ、そして日本一を胸にここまで戦ってきた。その夢が破れ