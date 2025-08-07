【モデルプレス＝2025/08/07】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のHOSHI（ホシ）とWOOZI（ウジ）が8月6日・7日の2日間、神奈川・Kアリーナ横浜にてファンコンサート『HOSHI X WOOZI FAN CONCERT [WARNING] - JAPAN』を開催。ここでは、6日公演の様子をレポートする。【ライブレポート・セットリスト】【写真】SEVENTEENホシウジ、肩組み密着◆ホシ＆ウジ、2人で初の日本ファンコン開催3月10日、1st Single Album『BEAM