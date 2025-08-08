名古屋市の広沢一郎市長は8日、2年前の名古屋城の木造復元に関する市民討論会で、参加者から障害者に対する差別的な発言が出たことに関し「多くの方々の心を傷つけ、深くおわび申し上げる」と、障害者団体代表らに謝罪した。