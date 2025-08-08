◆第１７回レパードＳ・Ｇ３（８月１０日、新潟競馬場・ダート１８００メートル）枠順が８月８日、決定した。雲取賞覇者で羽田盃３着からＪＲＡ重賞初Ｖを狙うジャナドリア（牡３歳、美浦・武井亮厩舎、父ゴールドドリーム）は４枠６番からの発走となった。報知杯弥生賞ディープインパクト記念２着馬で葉牡丹賞を２歳コースレコードで制した良血馬ヴィンセンシオ（牡３歳、美浦・森一誠厩舎、父リアルスティール）は６枠１０番か