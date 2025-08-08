【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■Travis Japan中村海人は海外からビデオメッセージで登場！ Leminoにて独占配信される『ミッドナイト屋台 2～ル・モンドゥ～』のスペシャルトークイベントが8月7日、都内で開催され、神山智洋（WEST.）、永瀬ゆずな、橋本マナミ、矢花黎（B&ZAI）、石田ひかり、竹中直人、浅野ゆう子が揃って登壇した。本稿ではそのオフィシャルレポートを掲載する。