テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は８日、「映画クレヨンしんちゃん超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ」（橋本唱和監督）がこの日から公開されることを紹介した。スタジオには主人公の「クレヨンしんちゃん」野原しんのすけが登場。スタジオでアシスタントを務める同局の松岡朱里アナウンサーと共にダンスを披露した。松岡アナのダンスにしんちゃんは「完璧ですな。素晴らしいですな」と絶