アメリカのトランプ大統領は7日、前政権が任命した労働統計局長らが「意図的に雇用統計を改ざんした」と改めて主張しました。トランプ大統領：「『間違い』でも問題だが『わざと』だと思う。トランプ大統領はこのように述べ、市場の予想を下回った先月の雇用統計の数字が、バイデン政権任命のエリカ・マッケンターファー労働統計局長らによって改ざんされたものだと主張しました。また、同席した保守系シンクタンク「ヘリテージ財